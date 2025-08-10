£Ê£±²£ÉÍ£Í¤¬¡¢¹ß³Ê·÷¤«¤éÈ´¤±½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°ÀïÃæÃÇ´ü´ÖÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹Æü¤ÎÅìµþ£ÖÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔÀï¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï£²»î¹ç¤Ï¾¡Íø¤À¤Ã¤¿Àª¤¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¸½ºß¤Î£±£¸°Ì¤«¤é»ÄÎ±·÷¤È¤Ê¤ë£±£·°Ì°Ê¾å¤Ø¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢£Ç£ËËÑ°ì·½¡Ê£³£µ¡Ë¤¬?¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥¹¥á?¤òÄó°Æ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·