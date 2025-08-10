21年6月から24年3月まで「宮古島住みます芸人」として活動した、お笑い芸人のゲラゲラ星人（34）が9日までにインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。ゲラゲラ星人は「【ご報告】」と題し、「この度、2025年8月8日笑いの日に地球で入籍致しました（笑）（笑）（笑）」と報告。続けて「地球の沖縄の宮古島で出会った、僕よりゲラで僕より宇宙人っぽい彼女とこれからも毎日ゲラゲラ笑える家庭を築きたいと思います（笑）