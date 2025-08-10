元SKE48の松井珠理奈（28）が9日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。松井は「大事な写真集撮影なのに雨予報でドキドキだったけど青空と笑顔全開の三重の海オフショット」とビキニ姿のオフショットを投稿。松井は青い海を背に、かがんだ姿勢で笑みを浮かべている。続けて「普段は三重に船釣りに行くことが多いから砂浜での撮影が新鮮でしたオトナピンクかわいいよね」とフォロワーへ呼びかけた。この投稿にフォロワーか