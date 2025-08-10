女優の大地真央（69）が9日までにインスタグラムを更新。故郷の淡路島へお墓参りに行ったことを報告した。大地は「先日お墓参りに行ってきました。徳島阿波踊り空港から淡路島へ」とつづり、夫のインテリアデザイナー森田恭通さんとの阿波おどりポーズをするなどのツーショットを公開した。続けて「お墓参りに行くと、いつもはカエルが出てくるのですが、この暑さのせいか残念ながら今回は対面出来ず、代わりに羽のないハチ？が