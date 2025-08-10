女優の新木優子（31）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。「オフショット」を投稿した。白い花柄レースのトップスに黒のロングスカート、黒のドット柄白ミニスカート、デコルテを大胆に露出した黄色のロングワンピースなど、さまざまな撮影ファッション。おへそチラリや生脚を披露したショットも公開した。また、別の投稿では夕暮れの湖畔ショットも公開。スワンボートの前に立ち、くちばしでキスをされているかのような絵