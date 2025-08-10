今日8月10日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』は、椎名林檎が登場！「何も隠し事はございません」と語るその半生や、知られざる子育ての様子を、椎名の幼少期や現在のプライベートをよく知る人物たちからのメッセージを交え明かす。◆母校でテレビ初取材の恩師たちが明かす“アーティスト”椎名林檎の原点番組では、椎名や番組MCの井桁弘恵の母校である福岡市立百道中学校を訪問。そこでは変わらない