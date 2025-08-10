嵐の二宮和也（42歳）が、8月9日に放送された音楽番組「MUSIC GIFT」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」に出演している今田美桜と北村匠が仲良く並ぶ姿を見て、「涙ちょちょ切れます」と語った。朝ドラ「あんぱん」にゆかりのある曲を歌うコーナーに、朝ドラ「あんぱん」に出演している今田美桜と北村匠海が登場。朝ドラの中で2人が演じる役が最近結婚したこともあって、今田は「この1年間、ずっと和やかで良い雰囲気で進んできた