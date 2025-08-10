◆イースタン・リーグ日本ハム６―５巨人（９日・鎌ヶ谷）巨人の長野久義外野手（４０）が今季公式戦１号を放った。２３年９月１日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来、約２年ぶりの一発に「久しぶりすぎて、走り方を忘れました」と笑顔で振り返った。イースタン・日本ハム戦（鎌ケ谷）に「６番・右翼」で先発出場。０―１の２回１死、カウント１―０から浅利の変化球を捉えると、打球は左翼席へ一直線。打球角度は２４度、打球速度１６