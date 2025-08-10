「そんな話、聞いてねーぞ？」元イエローキャブ社長の野田義治（79）は、自分が立ち上げた伝説の芸能事務所の顛末を、把握していなかった。2004年に同事務所を離れてから、サンズエンタテインメントを率いる野田。その後イエローキャブの経営権は転々とし、直近では全国10カ所以上で「イエローキャブ」をフランチャイズ（FC）展開していた。だが7月2日、運営会社が東京地裁より破産手続開始決定を受けた旨を、東京商工リサー