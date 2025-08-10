◆イースタン・リーグ日本ハム６―５巨人（９日・鎌ヶ谷）左肘じん帯損傷からの１軍復帰を目指す巨人の岡本和真内野手（２９）がイースタン・日本ハム戦に「４番・ＤＨ」で出場。だが、予定していた３打席を終えずに途中交代した。１軍復帰への階段を着実に上っていた主砲が、初回２死一塁の第１打席。相手先発・浅利の初球、低めのフォークを空振りし、左手一本でフォロースルーした後、顔をややしかめて左肘を曲げ伸ばしす