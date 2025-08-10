◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ第２日（９日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）悪天候でサスペンデッドとなった第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われた。前週のＡＩＧ全英女子オープンで、メジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、２４）＝花王＝は第２Ｒを１２位で出て４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算４アンダーで首位と５打差の１５位につけた。米日２