「2億り人」の東山一悟さん（56歳、写真左）に、くらまがインタビューします（編集部撮影）【写真】「2億り人」が一番お金をかけているもの【家計簿】節約に成功し、人生が豊かになった「倹者」に節約系YouTuberのくらま（「倹者の流儀」）がインタビューをする本連載。今回登場するのは、会社員の東山一悟さん（56歳）だ。新卒で新聞記者となり長年働いていたが、50歳のある日「会社はあなたを必要とは思っていません」と非情にも