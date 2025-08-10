１０日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に、作曲家・演出家でもある歌手の椎名林檎が登場。「何も隠し事はございません」と語るその半生や、知られざる子育ての様子を、椎名の幼少期や現在のプライベートをよく知る人物たちからのメッセージを交え明かされる。番組では、椎名や番組ＭＣの井桁弘恵の母校である福岡市立百道中学校を訪問。変わらない校舎の風景と、椎名の恩師たちが次々に登場する。