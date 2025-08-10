「新馬戦」（９日、中京）１番人気のアイニードユー（牝２歳、父ファインニードル、母プリディカメント、栗東・吉村）が初陣を飾った。好スタートから２番手をキープし、末脚を伸ばす競馬で抜け出した。川田は「性格のいい子で全体をちゃんとこなしてくれました。これからも徐々に成長してくれれば」と評価した。吉村師は「調教からセンスの良さを感じていた。期待通り。姉（インブロリオ）よりも穏やかだし、距離は縮めずに