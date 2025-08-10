全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。登山は成績発表があった。フェンシング女子団体では、岐阜総合学園が３年連続３度目の優勝を決めた。岐阜総合学園の村瀬あかり主将（３年）は「みんながエースという気持ちで臨んだ。全員が負けず嫌いで、競い合って成長してきたチーム。その成果が出たと思う。３連覇を達成できてうれしい」と話した。