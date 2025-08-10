秋田県内で９日、クマの被害が相次いだ。同日午前６時頃には、横手市杉沢の果樹園で農作業をしていた男性（８８）が雑木林から現れたクマ１頭（体長約１メートル）に襲われ、右のこめかみなどを引っかかれた。男性は市内の病院に運ばれたが、軽傷だという。横手署の発表によると、男性は早朝から１人で作業していた。果樹園の敷地内にある沼でポンプの動作を確認しようとした際、背後からクマに襲われた。また、同日午前６時