「エルムＳ・Ｇ３」（９日、札幌）馬は北海道で３戦３勝、騎手は重賞５勝のうち北海道で４勝。ペリエールと佐々木のコンビが、北海道で唯一のダート重賞に名を刻んだ。３走前のオアシスＳでコンビを結成。タッグ初戦で感じた「モタれる面が強い」という点を意識して「いいバランスで走れるように」と佐々木は相棒をエスコート。最内枠から５番手につけると、うまく流れに乗せた。勝負どころの手応えは十分。直線で馬の間を割