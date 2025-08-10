◇パ・リーグソフトバンク4-1日本ハム（2025年8月9日みずほペイペイ）ソフトバンク・近藤が約2カ月ぶりに守備に就いた。左かかと痛を悪化させた6月17日の広島戦以来の右翼での先発でフル出場。「際どいのは飛んで来なかったし、大丈夫でした」と振り返った。小久保監督は「最後は代えようと思ったけど“いける”と言うので。久々に9回を守ったので、明日の反動を確認してスタメンを決めます」とまずはひと安心の様子だっ