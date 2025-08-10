◇パ・リーグソフトバンク4-1日本ハム（2025年8月9日みずほペイペイ）好リードを見せたソフトバンク・海野がバットでも活躍した。1―1の2回1死一、二塁で勝ち越しの右前打。「いい形でつないでもらった。絶対に生かしたいと打席に入った」と決勝打を振り返った。4回の打席でも右前に打球を運んだが、万波の強肩の前にライトゴロに終わった。「もうちょっと足が速くなるようにランニングをします」と苦笑いを浮かべていた