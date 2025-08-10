◇パ・リーグ日本ハム1−4ソフトバンク（2025年8月9日ペイペイD）日本ハム・斎藤が今季最長を更新する10試合連続無失点をマークした。9日のソフトバンク戦で1―4の6回から3番手で登板。この日最速157キロの直球にスプリットを織り交ぜ、1回無安打無失点2奪三振と完璧に封じ「3人でしっかりゼロで抑えることができた。自分も気持ち入っていました」と、胸を張った。ここまで28試合に登板し0勝0敗、7ホールド、1セーブ、防