近年、SNSなどで電車内での迷惑行為やマナーについての話題が頻繁に上るようになった。女子高生と中年男性が電車内で口論し、電車が約40分遅れ、約900人に影響した事例もある。「電車内で迷惑だなと思うこと」のワースト3を発表するとともに、駅ホームでの一触即発のケンカを、見事な「ひと言」によって一瞬で鎮めた事例を紹介する。（鉄道コラムニスト東 香名子）電車でイラッとされる迷惑行為ワースト3は…電車を利用する際