◇パ・リーグ日本ハム1−4ソフトバンク（2025年8月9日ペイペイD）日本ハムが大事な首位攻防初戦を落とした。2回に清宮幸の一ゴロ野選で先制したものの、相手投手陣を前に打線が4安打と沈黙した。新庄監督は「（話すこと）ないね、今日は。4安打では作戦も使えないし」と、苦笑いだった。2連敗で首位ソフトバンクとのゲーム差は2に。指揮官は「明日（10日）はどういう展開になるか分からないが、そんなに点数は取れな