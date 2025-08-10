「まるで大迫勇也のように、ボールをピタッと止める選手がいる」2025年８月９日の東京ヴェルディ対横浜F・マリノス戦（東京Vが１−０で勝利）で、神業レベルのトラップをする選手がいた。６分、横浜FMのDFトーマス・デンを背負いつつ後方からのロングフィードを右足アウトでピタッと止めると、前半アディショナルタイムの45＋１分にもGKマテウスのゴールキックを再び右足アウトで収めた。どちらもため息の出るような神トラップ