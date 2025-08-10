◇パ・リーグソフトバンク4-1日本ハム（2025年8月9日みずほペイペイ）ソフトバンク・ダウンズが貴重な中押し2ランを放ち、先発・加藤貴をマウンドから引きずり降ろした。2―1の4回無死二塁でフォークを左中間スタンドに運んだ。2日の楽天戦以来の4号2ランに「大きい追加点。しっかりアプローチできた。チームの力になっていきたい」と頼もしく語った。右投手を得意としているが左腕相手でスタメンに抜てきした小久保監督