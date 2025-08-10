◇パ・リーグソフトバンク4-1日本ハム（2025年8月9日みずほペイペイ）ソフトバンクの有原航平投手（32）が9日、日本ハム戦でチーム一番乗りとなる10勝目を挙げた。7回4安打1失点の好投。マウンド上で気迫をみなぎらせ、強力打線を最少失点に抑えた。チームは福岡移転後5度目の本拠地10連勝。過去4度はいずれもシーズン勝率1位で、エースが“吉兆”の白星をもたらした。首位のチームは大事な3連戦の初戦を制し、3連勝で貯金