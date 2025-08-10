日本競馬にまた新たな歴史を刻んだ。９日の札幌８Ｒで１番人気のナリタヒカリを勝利に導き、武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝が史上初のＪＲＡ通算４６００勝を達成。ファンからは重賞のような拍手と大歓声。メイショウタバルで制した宝塚記念の週から９週連続勝利で大台に到達した。デビュー３９年目の名手は「４０年近く乗っていますけど、気がついたらと言うか、アッと言う間という気持ちが強いです。周りの人たちのおかげ