【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Huluオリジナルストーリーの制作＆配信が決定！ 8月10日放送の読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』第5話のあらすじと新場面写真が公開された。 8月3日に放送された第4話のラストでは、看護師・安藤（大西礼芳）の証言により、倉持（坪倉由幸）による“スティフト”を用いたトパール術を銅坂麻衣（菊池日菜子）に対して実施していたこと、その施術