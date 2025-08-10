「新馬戦」（９日、札幌）サートゥルナーリア産駒のヒシアムルーズ（牡２歳、母ソーメニーウェイズ、美浦・堀）が１番人気に応えた。好発を決めて２番手を進み、３角では早くも先頭へ。脚色が鈍ることなく、後続に２馬身差をつけた。キングは「いいスタートを切って、いいポジションでリズム良く運べました。直線に入って新馬らしく若さを見せましたが、まだ体の使い方などを覚えている段階ですからね。これからレベルアップ