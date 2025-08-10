「新馬戦」（９日、新潟）８番人気のベルフラム（牝２歳、父リアルスティール、母ブレイジング、栗東・高橋一）が好位集団の後ろで脚をため、直線で抜け出して快勝した。田口は「ゲートをうまく出てくれてスムーズな競馬でした。追ってからもしっかり反応してくれて、いい内容だったと思います。折り合いに難しい面はありましたが、このまま成長してくれれば」とレースセンスを高く評価した。高橋一師は「気性的にレース間隔