「ダリア賞」（９日、新潟）３番人気のハッピーエンジェル（牝２歳、美浦・武市）が逃げ切って無傷２連勝を飾った。大外枠から好ダッシュを決めて主導権を奪取。ゴール手前では一気にライバルが詰め寄ったが最後まで踏ん張り切った。三浦は「返し馬から体の使い方がきれいで、無理せず楽に行けました」と振り返った。武市師は「うまく後ろの馬に脚を使わせながら行けましたね。１４００メートルがギリギリかもしれないけど、