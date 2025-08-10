きょう10日（日）から3連休最終日のあす11日（月・祝）にかけて、九州から東北の広い範囲で大雨となるおそれがあります。特に九州北部、福岡県・佐賀県・長崎県・山口県ではあす11日（月・祝）朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があり、梅雨最盛期のような大雨に厳重な警戒が必要です。■山・崖・川から離れた安全な所で過ごしてきょう10日（日）は前線に近い日本海側ほど活発な雨雲が流れ込み