声優の森川智之（58）が9日、インスタグラムを更新。人気声優のスリーショットを公開した。森川は「森川智之＆速水奨＆山寺宏一！！スゴいスリーショット」とつづり、声優の速水奨（67）、山寺宏一（64）とのスリーショットを公開した。そして「なんか分からないけど、何でも勝てそうな感じ？無敵ショット！」と思いをつづった。この投稿に「ほんと！強そーですね」「レジェンド声優3人ですね」「この三銃士は強すぎる！！」な