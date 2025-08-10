モデルのマギー（33）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿を投稿した。マギーは「Getaway tripちょいと夏休みしてからかえります」とコメントし、数点のビキニショットを投稿。美しい大自然の中、オレンジ色のビキニを着用し、夏を満喫している。この投稿にフォロワーからは「スタイルヤバ」「マーメイドですねとても素敵です」「MUSEのSUMMER」「綺麗すぎ」とコメントが寄せられている。