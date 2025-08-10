元NMB48でモデルの上西怜（24）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。愛猫たちとの写真や動画を投稿した。8日の「世界猫の日」に「実家の猫ちゃんと、お兄ちゃん夫婦の猫ちゃん」とつづり、自宅でネコに寄り添うなどの「私の癒し」ショットを公開した。ファンやフォロワーからも「何だこの可愛さは」「可愛いの共演」「すっぴんですかね、可愛い」「幸せ笑顔」「デコ出し最高です」「天使」などのコメントが寄せられた。上