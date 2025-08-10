明日11日(月:山の日)にかけて、前線が停滞し、九州北部(山口県、福岡県、佐賀県、長崎県)では線状降水帯が再び発生する恐れがあり、短い時間で災害の危険度が急激に増すような大雨が降る可能性があります。これまでの雨によって地盤が緩んでいる地域もあるため、土砂災害や浸水害に最大限の警戒が必要です。線状降水帯が再び発生の恐れ前線や暖かく湿った空気の影響で、九州では雨が降り続いています。昨夜には福岡県で線状降水帯