松井はエースの郄橋とは幼なじみ。小学4年頃からバッテリーを組んでいる写真：尾関雄一朗■“猪木顔”エースと小学生からバッテリー夏の高校野球愛知大会を制し、甲子園初出場を果たした豊橋中央高校。捕手の松井蓮太朗の活躍が栄冠の原動力となった。エースの郄橋大喜地とは幼なじみで、小学4年頃からバッテリーを組み続ける。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の