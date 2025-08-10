アニメ・ゲームとのコラボでも知られた秋葉原の人気ラーメン店「野郎ラーメン秋葉原店」が、ビル老朽化のため、8月24日で閉店することが、9日までに同店の公式X（旧ツイッター）で公表された。公式では「閉店のお知らせ」と題して「沢山のファンに支えられ、多くの作品とのコラボを通じて、皆様と沢山の思い出を作って参りましたが、ビル老朽化の為、野郎ラーメン秋葉原総本店は2025年8月24日（日）閉店致します」と報告。「閉店