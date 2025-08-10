プレミアリーグのリヴァプールは9日、ウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスがアル・ヒラルに完全移籍したことを発表した。現在26歳のヌニェスは、母国ウルグアイのペニャロールでプロキャリアをスタート。その後はアルメリアでのプレーを挟み、2020年9月にベンフィカへと加入した。ポルトガルの地では2021−22シーズンにリーグ得点王を獲得し、2022年6月に7500万ユーロ（約129億円）の移籍金でリヴァプールへとステップアップ