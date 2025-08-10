きょうは活発な秋雨前線の影響で全国的に雨が降り、特に九州北部は災害レベルの大雨となるおそれがあります。山口県、福岡県、佐賀県、長崎県ではあすの朝にかけて、新たに線状降水帯が発生して、急に大雨災害の危険度が高くなるでしょう。命に危険が迫るような土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。予想最高気温は雨が降る西日本と東日本はこの時季としては低く、９月並みの気温の所が多いでしょう。