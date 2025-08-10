◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦西日本短大付４―３弘前学院聖愛＝延長１０回タイブレーク＝（９日・甲子園）執念と形容するにぴったりのプレーだった。西日本短大付・山下が白球に飛びついた。タイブレークの延長１０回、表の攻撃で１点を奪って裏を迎えた。相手の先頭打者のバントが後方への小飛球になる。素早い反応で追いかけ、果敢にダイビングキャッチ。「原（綾汰）を少しでも助けられるように必死