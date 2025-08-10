◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）坂本（巨）が６回に代打で起用され、タイムリー二塁打。これで通算４６９二塁打となった。今季、坂本の代打起用は１０度目。１０度は２３年と並ぶ自身の最多回数だが、今季の代打での打撃結果は××安打×三振×四球、二塁打、犠飛、二塁打（×…凡打）８打数３安打の代打率・３７５をマーク（３打点、１犠飛、１四球）。７月２６日の広島戦からは、３打席連続打