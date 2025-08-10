福岡県では9日夜、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯が発生しました。添田町では日付が変わった10日未明、8月としては観測史上最大となる1時間に95.0ミリの猛烈な雨を観測しました。また、宗像市では1976年の統計開始以来、最大となる1時間に76.5ミリの非常に激しい雨を観測しました。■1時間雨量の最大値（10日午前5時まで）添田町95．0ミリ（8月の観測史上最大）宗像市76.5ミリ（観測史上最大）行橋市45.5ミリ北九州