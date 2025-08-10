10日午前4時50分ごろ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では、引き続き11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。前線は11日にかけて停滞し、前線上の低気圧が11日にかけて日本海へ進む見込みです。このため、福岡県