8月10日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』から、5週にわたってスペシャル企画が放送。藤井隆と井上咲楽がMCになって3年以上。視聴者に感謝の気持ちを伝えるべく、沖縄・栃木・大分と全国3都市を回って新婚トークを繰り広げる「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」がスタートする。1週目は、沖縄県宜野湾市に住む新婚夫婦が登場する。夫は旅行会社の事務員。妻の大屋あゆみは沖縄吉本のタレントで、「アラマンダ」という劇団を