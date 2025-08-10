様々な施策がファンから支持を集めるオリックス・バファローズ。広報戦略を担う、広報宣伝部に裏側を聞いた／©ORIX Buffaloes【写真】オリ姫たちも歓喜！「キングオブコンビ」など多彩な企画昨年は主催公式戦の入場者数が200万人を突破（214万9202人）したプロ野球のオリックス・バファローズ。年々ファン層を拡大しているが、その裏で広報戦略が果たした貢献も大きい。ファンを魅了する企画を連発できる秘訣とは何なのか。オ