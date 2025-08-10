◇パ・リーグロッテ2−3オリックス（2025年8月9日ZOZOマリン）ロッテ先発の小島が5回2/3を8安打2失点と粘投も競り負けて3連敗となった。借金は今季ワーストの21に膨らみ、自力でのCS進出の可能性が消滅した。この日23歳の誕生日だった山本が9試合ぶりに4番に復帰。5打席とも走者を置いた場面で回ってきたが、1四球のみで4打数無安打と不発だった。吉井監督は「自分に何ができるかを本当に考えて打席に入っていたかど