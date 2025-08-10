◇イースタンリーグ巨人5−6日本ハム（2025年8月9日鎌ヶ谷）左肘じん帯損傷からの1軍復帰を目指している巨人・岡本がイースタン・リーグの日本ハム戦（鎌ケ谷）に「4番・DH」で出場したが、1打席で交代した。患部を気にするそぶりもあり、状態が心配されたが、桑田2軍監督は「空振りした時にちょっと怖さが出たと。今無理する段階じゃない」と大事を取っての交代を強調した。初回2死一塁で浅利の初球、フォークを空振