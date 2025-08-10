◇セ・リーグヤクルト2−6阪神（2025年8月9日京セラD）9連戦中だからこその継投策が裏目に出た。2―2の7回、ヤクルト2番手・小沢がわずか10球で3者凡退。8回続投も凶と出た。2死満塁のピンチを招き、代打・木浪に押し出し四球を与え降板。3番手・松本健も近本に3点適時三塁打を浴び勝負が決した。2連投だった勝ちパターンの荘司、星、大西はもともと登板させないプラン。高津監督は「3人“上がり”だったので。（登板