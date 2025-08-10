◇セ・リーグDeNA3−4巨人（2025年8月9日横浜）DeNA・ケイが5回1/3を7安打3失点で逆転を許し、降板後ベンチでグラブや帽子を叩きつけて大荒れだった。三浦監督は「粘ってよくやってくれた。（得点が）もう少しあれば」とかばったが、巨人戦は5勝12敗1分けで、今季の勝ち越しがなくなった。10日の3戦目はバウアーが登板予定だったが急きょ回避し石田裕が先発。この日出場選手登録を抹消しなかった指揮官は「腰の違和感