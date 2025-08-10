20〜23年の北九州記念と昨年CBC賞を合わせた5年で傾向を探る。☆人気1番人気は【0・2・1・2】、2番人気は【0・0・2・3】、3番人気は【0・2・0・3】と上位勢は微妙。5番人気が2勝、6、8、16番人気が1勝ずつ挙げており波乱傾向。☆前走クラス重賞組【3・4・4・45】が中心。中でも6月以降のG3組が【3・2・3・33】で好走馬の大半を占める。G1組は【0・1・1・5】と微妙。☆前走着順1着馬は【1・3・1・15】と思ったほど良